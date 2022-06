Corriere Fiorentino, Italiano-Fiorentina intesa non in dubbio: ingaggio alzato e bonus di piazzamento 

L’intesa tra la Fiorentina e Italiano non è in dubbio. Per Italiano è previsto anche un ritocco dell’ingaggio con bonus legati al piazzamento finale che porterebbero la cifra vicina ai 2 milioni di euro. Il nuovo accordo verrà probabilmente ratificato solo dopo il 15 giugno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

