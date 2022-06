Corriere Fiorentino, Italiano-Barone presto l’incontro: è da febbraio che il mister lo chiede

Quella in arrivo sarà la settimana decisiva per capire che strada ha scelto di seguire la Fiorentina. C’è voglia di crescere ancora? E se si come? Domande lecite che saranno poste sul tavolo da Vincenzo Italiano. Del resto il mister viola aspetta questo momento da febbraio. Fu allora subito dopo il mercato di gennaio che chiese ai dirigenti di potersi incontrare per capire quali fossero i piani per il futuro. Una richiesta più che legittima. Ora invece quel momento è arrivato. Mercoledì infatti Barone tornerà dagli Stati Uniti e da allora Goni giorni potrebbe essere quello buono del faccia a faccia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

