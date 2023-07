Secondo il Corriere Fiorentino oggi in edicola, il Manchester United continua ad essere su Sofyan Amrabat, pronta un’offerta da far accettare la dirigenza della Fiorentina e un quadriennale da 4 milioni di ingaggio per il giocatore. La Fiorentina punta ad una cifra alta.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DEL COMUNE