Corriere Fiorentino: “Il Genoa strizza l’occhio a Gudmundsson, crede in un suo ritorno”

Il rendimento non è all'altezza e adesso la Fiorentina starebbe davvero cercando di capire cosa fare con il giocatore

Quale sarà il futuro di Albert Gudmundsson? A Firenze se lo chiedono da tempo, ma adesso anche a Genova sta diventando motivo di discussione. Infatti, il club allenatore da Patick Vieira starebbe “strizzando l'occhio" al giocatore per un suo possibile ritorno. Il direttore sportivo del Genoa nella giornata di ieri: "La Fiorentina vanta un diritto di riscatto, ma non l'obbligo è un argomento che affronteremo a fine stagione ma se i viola decidessero di non riscattarlo da inizio luglio tornerebbe al Genoa". Sì, perché la situazione processuale ha fatto cadere l'obbligo di riscatto presente nel contratto e adesso la palla passa a Pradè e Goretti.

Il riscatto di Albert Gudmundsson è pari a 17 milioni di euro più 3 di bonus. Il rendimento non è all'altezza e adesso la Fiorentina starebbe davvero cercando di capire cosa fare con il giocatore che in maglia rossoblù ha segnato 16 gol. Il numero 10 viola, per essere precisi, è arrivato con un prestito pagato 6 milioni e non 8, visto che alcuni bonus non sono stati raggiunti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.