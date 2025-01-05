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Corriere Fiorentino: “Il chiaro messaggio di Palladino: vuole rinforzi per la difesa a tre”

Il ritorno al 3-4-2-1 è stato inaspettato, con scelte sorprendenti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 gennaio 2025 09:51
Corriere Fiorentino: “Il chiaro messaggio di Palladino: vuole rinforzi per la difesa a tre” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La situazione è preoccupante, con un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite, ma c'è ancora spazio per ambire a obiettivi importanti. Tuttavia, la sconfitta di ieri evidenzia l'urgenza di interventi, sia sul campo (compito di Palladino) che sul mercato. Potrebbe esserci un ritorno al modulo con tre difensori, come suggerito dalla richiesta di Pablo Marì oltre a Valentini.

Il ritorno al 3-4-2-1 è stato inaspettato, con scelte sorprendenti: Parisi ha giocato al posto di Gosens (probabilmente non al meglio), Moreno ha esordito da titolare al posto di Pongracic, mentre Mandragora e Beltran hanno sostituito rispettivamente Cataldi e Gudmundsson, con Sottil a supporto di Kean. Questa rivoluzione sembra mirare a ritrovare equilibrio, soprattutto dopo la perdita di Bove. La Fiorentina ha adottato un approccio uomo su uomo, con Beltran su Lobotka e Moreno a contrastare McTominay, mantenendo il consueto stile di attesa e ripartenze, per fronteggiare un avversario considerato comunque pericoloso, nonostante alcune assenze. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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