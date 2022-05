Corriere Fiorentino: “I dubbi di Italiano tra appelli inascoltati sulla rosa, contratto e discorsi”

Nel vocabolario di Italiano, il verbo partecipare non esiste. Si gioca per ottenere il massimo e quindi, se possibile, per vincere. Del resto stiamo parlando di un allenatore che presentandosi ad uno spogliatoio disse che l’obiettivo sarebbe stato l’Europa. Ed il problema quindi è assecondarlo. Partendo da un punto che forse non è stato ancora chiarito fino in fondo. Italiano vuole restare a Firenze e per questo fino dallo scorso febbraio ha iniziato un lungo pressing nei confronti della dirigenza. Con un solo obiettivo programmare il futuro. Richiesta più che legittima ma ad ora inascoltata. Nell’idea dell’allenatore la Fiorentina dovrà avere una rosa molto più ricca sia per numero che per qualità. Costruzione quindi ma anche contratto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

