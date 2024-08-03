Corriere Fiorentino: "Gudmundsson? Segnali positivi. Con prestito più obbligo ci sono altre risorse"

Pradè potrebbe accontentare Palladino non molto contento di perdere Nico

Cinque milioni di prestito oneroso, obbligo di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni. Ecco i segnali positivi che la Fiorentina attendeva dal Genoa per Albert Gudmundsson. L'islandese non è mai stato così vicino a vestire la maglia viola e questa mossa di Pradè potrebbe accontentare Palladino, non proprio entusiasta di stare per perdere Nico Gonzalez. Se il club rossoblu accettasse la formula proposta (prestito più obbligo) alla Fiorentina resterebbero nell'immediato un bel po' di risorse per chiudere altre operazioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.