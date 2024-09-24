Corriere Fiorentino: “Gudmundsson-Kean, dopo anni Firenze ha la sua coppia d’attacco"

Dopo anni difficili in attacco Kean e Gudmundsson sono una speranza

L'esordio di Albert Gudmundsson e Moise Kean come coppia d'attacco della Fiorentina ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi, ricordando le grandi accoppiate del passato, come Baggio e Borgonovo, Batistuta e Baiano, o Mutu e Gilardino. Nonostante una certa competizione, testimoniata dalla diatriba per il rigore contro la Lazio, i due sembrano promettere molto. Kean ha già segnato 3 gol tra campionato e playoff di Conference, mentre Gudmundsson ha realizzato due rigori contro la Lazio, portando il duo tra le coppie più interessanti del campionato.

Con un passato prolifico, Gudmundsson ha già segnato doppiette in Serie A e B, confermandosi un giocatore dal carattere forte. Dopo anni difficili, con attaccanti poco incisivi come Cabral, Jovic, Nzola e Belotti, la coppia Gudmundsson-Kean rappresenta una nuova speranza per i tifosi viola, pronti a sognare di nuovo una grande coppia gol. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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