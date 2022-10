Corriere Fiorentino, Gonzalez non ha più dolori al tallone. Domani può partire dal 1’ con Jovic

Nella Fiorentina per esempio ci sono due giocatori che per qualità si staccano dagli altri. Stiamo parlando di Nico Gonzalez e Luka Jovic. Due (potenziali) campioni dai quali passano tante, se non tutte, le ambizioni viola. Del resto, se uno è stato pagato 65 milioni dal Real e l’altro è l’investimento più importante nella storia viola un motivo ci sarà. Recuperare Nico al 100% insomma vorrebbe dire avere la soluzione a gran parte dei problemi offensivi e le ultime in-dicazioni, da questo punto di vista, sono finalmente positi-ve. Salvo sorprese domani in campo dal 1’. Luka invece giocherà. Lo scrive il Corriere Fiorentino.