Corriere Fiorentino: “Galliani ha liberato Palladino, a Pradè invece piaceva molto Tudor”

Dato per certo l’addio di Italiano, ormai il suo sostituto sembra essere stato scelto. Raffaele Palladino è sempre più vicino a diventare l’allenatore della Fiorentina. Ieri avrebbe dovuto dare a Galliani la conferma della sua permanenza a Monza, ma non ci sono stati contati. Per questo il dirigente dei brianzoli lo lascerà partire per Firenze. Anche se a Pradè è piaciuto moltissimo Igor Tudor, coinvolto nella confusione di casa Lazio, ma ormai il prescelto è Palladino. Lo scrive il Corriere Fiorentino.