Corriere Fiorentino: Fiorentina-Sampdoria per pochi intimi, venduti meno di 8.000 biglietti

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino fa il punto della situazione in vista della partita che, domani pomeriggio, vedrà opposte la Fiorentina di Stefano Pioli e la Sampdoria di Marco Giampaolo....

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino fa il punto della situazione in vista della partita che, domani pomeriggio, vedrà opposte la Fiorentina di Stefano Pioli e la Sampdoria di Marco Giampaolo. Il focus, nello specifico, è concentrato sulla vendita dei biglietti in vista della gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il "Franchi", all'insolito orario delle 17.30, non sarà certo quello delle grandi occasioni poiché i tagliandi fin qui staccati non raggiungono nemmeno le 8.000 unità. Sarà quindi quella di uno stadio semi deserto la cornice nella quale si giocherà una partita che potrà comunque dire tanto sul percorso di crescita della Fiorentina.