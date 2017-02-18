Corriere Fiorentino: Fiorentina rientrata alle 4. Domenica ultima spiaggia, le fatiche di Europa League...

Sousa dovrà preparare la sfida contro il Milan con un solo allenamento...

Nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino vi è un'analisi legata al momento viola in vista della grande partita in programma domenica contro il Milan a San Siro. I rossoneri sono più freschi e riposati rispetto ai viola reduci dalle fatiche di Europa League: le prossime due sfide Milan e di nuovo Borussia M'Gladbach saranno due battaglie dove Paulo Sousa dovrà ritrovare la mentalità offensiva che in Germania proprio non si è vista.

Il problema principale è il recupero psico-fisico delle energie. La Fiorentina è rientrata con un volo a Bologna per poi raggiungere Firenze intorno alle 4.00 del mattino. Ieri i giocatori hanno fatto terapie di recupero mentre oggi avranno un unico allenamento per preparare lo scontro diretto contro il Milan dell'ex Vincenzo Montella.

Un momento non facile da gestire, visto che, la squadra che perderà domani sera dovrà dire addio alle residue speranze di raggiungere il sesto posto, valido per un posto in Europa.