Corriere Fiorentino: “Fiorentina oltre le difficoltà e i propri limiti. Una squadra infinita con la voglia di sognare”

Oltre le difficoltà, oltre l’emergenza, oltre i propri limiti. Col cuore, dove non arriva la tecnica. Col carattere, quando manca il gioco. Una squadra infinita, come la partita di ieri, e con la voglia di continuare a sognare quel trofeo che, un anno fa, svanì proprio sul più bello. Mancano due passi, ora, per tornare all’Olimpico. Le due gare di una semifinale che la Fiorentina stavolta si giocherà con la vincente di Milan-Atalanta (in programma stasera). Lo riporta il Corriere Fiorentino.

