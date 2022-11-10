Corriere Fiorentino: “Fiorentina bella ma da “prendere a schiaffi”. L’unico difetto la mancanza di cinismo”

Riecco la Fiorentina bella, quella di un anno fa

Rieccola, la Fiorentina. Riecco quella squadra che, un anno fa, fu capace di infiammare Firenze e di stupire l'Italia. Bella, e sciupona. Irresistibile, a tratti, ma da «prendere a schiaffi» per quanto sa complicarsi la vita da sola. Adesso però, a differenza di qualche settimana fa, la vedi giocare hai la sensazione che possa (sempre) combinare qualcosa di bello. E il 2-1 di ieri ne è stata l'ennesima conferma. La terza vittoria di fila in campionato, la prima al Franchi dopo quasi due mesi. Il modo migliore per dare a Firenze l'arrivederci al 2023 quando, giocando così, potrà quantomeno sognare di lottare fino alla fine per tornare in Europa. L'unico (grande) difetto che questa squadra ancora non riesce a togliersi di dosso è la mancanza di cinismo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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