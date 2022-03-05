Corriere Fiorentino, ferma la trattativa per il rinnovo di Castrovilli. In estate o firma oppure sarà ceduto

Il futuro di Castrovilli alla Fiorentina è appeso a un filo o rinnova oppure sarà ceduto nella finestra di calciomercato estiva

Il Corriere Fiorentino parla di Gaetano Castrovilli. Nonostante il cambio di procuratore, che a dire il vero spesso indica la volontà di cambiare aria, la trattativa per il rinnovo di contratto è ferma. Al momento, non si segnalano appuntamenti in agenda. In estate però, una decisione andrà presa. Dentro con rinnovo o fuori, e quindi cessione. Il rischio, altrimenti, è ritrovarsi con un nuovo caso Vlahovic.

IL CENTRODESTRA CHIEDE LA QUERELA PER IL GIORNALISTA VESSICCHIO

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