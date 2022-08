Corriere Fiorentino, esodo viola in Olanda: saranno 5.000 i tifosi della Fiorentina ad Enschede

Dopo il 2-1 dell’andata firmato Gonzalez e Cabral, e alla luce del rinnovato regolamento europeo sui gol in trasferta, i viola avranno due risultati su tre a disposizione per superare il turno ma prima di tutto dovranno saper gestire la pressione di un ambiente che crede nell’impresa (nell’ultimo turno di campionato il Twente è rimasto a riposo su autorizzazione della federazione olandese).

Mentre in Olanda si preannuncia uno stadio esaurito (intanto però il Twente ha informato la tifoseria che almeno 5 mila tagliandi sono finiti in vendita su piattaforme online non ufficiali e a costi maggiorati) Italiano si augura di ritrovare Igor che ieri è tornato ad allenarsi con i compagni, mentre nell’ottica della turnazione non dovrebbero mancare cambiamenti nella formazione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

