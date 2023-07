Corriere Fiorentino: “Dubbio Europa e mercato per il momento bloccato: Italiano infastidito da ciò”

Scrive il Corriere Fiorentino, per questo, ad una settimana dal via, l’incertezza sulla partecipazione alla Conference League e il fatto che il mercato sia ancora bloccato gli stanno creando qualche fastidio. L’Europa è un punto interrogativo pesante, al quale Italiano ovvierà impostando una preparazione che permetta ai suoi di essere brillanti fin da subito e pronti, quindi, a giocarsi già ad agosto (si giocherebbe il 24 ed il 31) due partite da dentro o fuori. Se poi la Uefa non dovesse escludere la Juventus, la Fiorentina cercherà di sfruttare quel lavoro per partire forte in campionato. Italiano vuole una squadra pronta al più presto.

LEGGI ANCHE, NIENTE VITI-FIORENTINA