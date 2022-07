Corriere Fiorentino, Dodò-Fiorentina cresce l’ottimismo: piccola differenza tra domanda ed offerta

Per completare il poker insomma mancherebbe soltanto Dodò e quella di ieri, per l’acquisto del terzino brasiliano, è stata una giornata importante. A Firenze infatti sono arrivati i suoi agenti che, in un incontro con Joe Barone e Daniele Pradè, hanno definito anche gli ultimi dettagli del contratto. Sistemato l’accordo col giocatore, resta da limare una piccolissima differenza (circa 1,5 milioni) tra domanda dello Shakhtar Donetsk (18 milioni) e offerta, ma dopo il faccia a faccia di ieri dominava l’ottimismo. Anche per lui, così come per Mandragora, Jovic e Gollini, la Fiorentina spera quindi di riuscire a chiudere in tempo per la partenza per Moena. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

