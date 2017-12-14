Corriere Fiorentino: Coppa Italia, la Fiorentina Var. In attesa di conoscere il prossimo avversario...

"Coppa Italia, la Fiorentina Var". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento alla vittoria con la quale la Fiorentina è riuscita a superare la Sampdoria e ad accedere ai...

"Coppa Italia, la Fiorentina Var". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento alla vittoria con la quale la Fiorentina è riuscita a superare la Sampdoria e ad accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. Le reti decisive, nella cornice di uno stadio "Franchi" semi deserto, sono state messe a segno da Babacar, in rete dopo nemmeno due minuti di gioco, e da Jordan Veretout, impeccabile dal dischetto. In mezzo le reti di Barreto e Gaston Ramirez che però non sono state sufficienti per invertire l'inerzia della gara. La squadra di Pioli scenderà nuovamente in campo il prossimo 26 dicembre, contro la vincente della sfida tra Lazio e Cittadella.