Corriere Fiorentino, Commisso ha chiesto tre vittorie alla squadra prima di tornare negli USA

Vuoi per la pandemia o per la forbice di valori fra le squadre, Prandelli spiega perché Samp-Fiorentina è una lotta tra due delle tante che non vogliono retrocedere. Prima di ripartire per gli Stati Uniti, in settimana il presidente Commisso ha chiesto al gruppo di conquistare tre vittorie contro Sampdoria, Spezia e Udinese per risollevarsi in classifica. Cesare lavora con lo stesso obiettivo, del resto in ballo c’è anche il suo futuro. Tema che di settimana in settimana riesce ad affrontare con serenità olimpica. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, FIORENTINA, ORA UN TRITTICO DI GARE VITALE: COMMISSO DA MARZO PROGRAMMERÀ IL FUTURO