Corriere Fiorentino: “Colpani subito, il Monza spinge per 20 milioni a titolo definitivo. Nessun muro sulla cessione di Nico”

Colpani può arrivare ma la permanenza di Nico non è scontata

Fatta la difesa, c’è da fare il centrocampo. Non solo però. Se nella giornata di ieri infatti sono arrivati annunci, saluti, visite mediche e firme di rito di Milenkovic (col Nottingham Forest) e Pongracic (con la Fiorentina) contemporaneamente i viola hanno mosso nuovi passi, molto decisi, in direzione di Andrea Colpani. Un ritorno di fiamma dopo i contatti di giugno e che stavolta sembra aver portato Pradè a un passo dal centrare l’obiettivo. Davanti alla rinnovata manifestazione d’interesse infatti il diesse viola avrebbe trovato le porta sostanzialmente aperta da parte del dg brianzolo Galliani che sarebbe pronto, non appena da Firenze dovesse arrivare un segnale, a impostare e chiudere la trattativa.

Non ci sarebbe da sorprendersi insomma, se già nelle prossime ore arrivassero sviluppi importanti. Un’operazione che il Monza vorrebbe a titolo definitivo intorno ai 20 milioni invece che il prestito oneroso che la Fiorentina preferirebbe e che i viola vorrebbero portare avanti a prescindere dal futuro di Nico Gonzalez la cui situazione resta da chiarire perché, in caso di proposta all’altezza, non si alzerebbero muri sulla cessione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.