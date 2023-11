Corriere Fiorentino: “Chi segna a San Siro? Beltran ancora in dubbio e Italiano potrebbe lanciare Kouame”

Chi segnerà a San Siro,? Un colpo forte al costato che ha messo ko Beltran sia per la trasferta in Serbia col Cukaricki sia per la sfida col Bologna ma che tutti, in un primo momento, pensavano non fosse tanto seria da metterne in dubbio il recupero per lo scontro diretto col Milan. E invece, nonostante nel mezzo ci sia stata la sosta, la sua presenza a San Siro non è così scontata. Colpa (appunto) di un dolore che non ne vuol sapere di dargli pace, tanto è vero che l’argentino si è allenato a parte fino alla seduta di martedì nella quale, almeno parzialmente, ha inizio ad aumentare i carichi e a provare ad unirsi al resto del gruppo.

Quel fastidio però è sempre lì e resta quindi il dubbio su chi, a San Siro, guiderà l’attacco. In casa viola la soluzione più logica porta a Nzola, ma visto quanto successo col Bologna (l’angolano fuori dopo 45’ nonostante Beltran non fosse in panchina), non è da escludere che Italiano possa ripartire da lì e, quindi, da Kouamé. Lo scrive il Corriere Fiorentino.