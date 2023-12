Corriere Fiorentino: “Che rimpianto per la Fiorentina! Sospesa fra il sogno e il rischio di restare fuori dall’Europa”

Dicono che quando non riesci a vincere allora devi accontentarti di non perdere. Per questo, trattandosi di scontro diretto in trasferta, il pareggio di ieri rappresenta un passo avanti rispetto a tante partite simili. Dominate, e poi perse. Resta però, fortissimo, il rimpianto. Perché la Fiorentina ha dimostrato per l’ennesima volta di potersela giocare contro chiunque e su qualsiasi campo, e perché con una vittoria sarebbe volata, da sola, al quarto posto. E invece resta lì. Sospesa tra il sogno più grande e il rischio di restar fuori dall’Europa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

