Corriere Fiorentino, Castrovilli, si complica il recupero per Benevento ma cercherà di forzare i tempi

Lavoro, lavoro, lavoro. Senza farsi prendere dal panico, ma con la consapevolezza di essere nel bel mezzo di una tempesta e che, per uscirne, è obbligatorio remare tutti Dallas tessa parte. La partita di sabato a Benevento sarà fondamentale. Castrovilli? Dopo la ventata d’ottimismo arrivata lunedì, va registrata un’improvvisa frenata. Gaetano ieri si è allenato a parte, e il problema muscolare accusato durante la gara con la Roma continua a dargli fastidio. Eppure il 10 vuol provare fino all’ultimo a mettersi a disposizione del mister e oggi cercherà di forzare. Se le risposte saranno positive, le chance di vederlo in campo contro la banda di Inzaghi aumenteranno altrimenti, appuntamento alla successiva sfida col Milan. Sensazioni? Negative, al momento, anche se, come detto, Castro farà di tutto per esserci. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

