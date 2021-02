Corriere Fiorentino, Castrovilli torna titolare: la sua importanza non è mai stata messa in discussione

Castrovilli si prepara a rientrare dopo la squalifica rimediata per l’espulsione di Torino, in quella che è risultata probabilmente una delle prove più incolori da quando il centrocampista è salito alla ribalta. Fino a questo momento Castrovilli ha saltato soltanto due gare, Cagliari e Inter entrambe per motivi disciplinari legati alle squalifiche segno che la sua importanza nel reparto di centrocampo non è mai stata in discussione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

