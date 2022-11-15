Corriere Fiorentino: “Caso Gonzalez? In Nazionale troverà il tempo per dire la sua? A gennaio cessione o chiarimento”

Del resto che attorno a Nico Gonzalez tirasse una brutta aria s'era capito da un po' e né lui, né la società, hanno fatto niente per nasconderlo

Del resto che attorno a Nico Gonzalez tirasse una brutta aria s'era capito da un po' e né lui, né la società, hanno fatto niente per nasconderlo. E chissà. Magari, una volta raggiunto il ritiro dell'albiceleste (già ieri si è allenato coi compagni ad Abu Dhabi), Nico troverà il tempo per dire la sua.

Di certo c'è che tutti, da Firenze, lo guarderanno con grande attenzione. Lo faranno per capire quanto fossero veri i suoi dolori, e con l'animo combattuto: sperare che si metta in mostra attirando su di se interesse ed offerte (forse, ora come ora, l'auspicio del club) o, al contrario, che passi dal Oatar senza lasciare traccia? Di sicuro, qualora il mercato si chiudesse senza scossoni, tra le parti sarà necessario un chiarimento. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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