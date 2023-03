Corriere Fiorentino: “Cabral ha segnato il suo 10° gol, ha raggiunto così il primo bonus sul suo contratto”

Balla, che ti passa. Soltanto chi non conosce Arthur Cabral poteva pensare che, dietro a quel balletto dopo il gol segnato al Verona, ci fosse la voglia di prendersi gioco degli avver-sari. A proposito, con quello messo a segno a Verona Cabral ha raggiunto anche il primo bonus presente nel suo contratto (scattava appunto al 10mo gol) ed il prossimo si attiverà a quota 15, poi 20 e via così, ogni cinque reti. Un motivo in più, ma certo non il più importante, per gioire. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

