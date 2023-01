Barone e Pradè hanno iniziato a guardarsi intorno e il nome in cima alla lista in caso di partenza di Nico Gonzalez resta quello di Brekalo che, in scadenza a giugno, costrerebbe non più di 4 milioni tra cartellino e commissioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

