Corriere Fiorentino: “Bove verso il riscatto, al 60% delle presenze scatterà l’obbligo a 10,5 milioni”

Bove si sta già prendendo le sue rivincite. Totti lo avrebbe riportato volentieri a Rom

Edoardo Bove si sta già prendendo le sue rivincite dopo le contestazioni dei tifosi romanisti riguardo al suo trasferimento alla Fiorentina. Bove è determinato a essere protagonista contro la sua ex squadra. Ha già fornito il suo primo assist europeo nel gol di Ikonè e aveva fatto lo stesso a Lecce per Cataldi. Al momento della presentazione, Bove ha raccontato del suo distacco dalla Roma dopo la trafila nelle giovanili e l'exploit in prima squadra grazie a Mourinho. Stasera farà di tutto per farsi rimpiangere ancora di più. A Firenze, Bove si è ambientato rapidamente grazie anche a Palladino. Con 7 presenze tra campionato e Conference League, è rimasto fuori solo nel primo turno europeo contro i New Saints. Ha giocato in diversi ruoli: centrocampista centrale, a sinistra, e trequartista al posto dell'infortunato Gudmundsson, dimostrando grande duttilità.

Mourinho lo aveva definito un "cane malato", ma Bove sta dimostrando di essere molto più di questo. Pur avendo segnato solo 4 gol in 92 presenze con la Roma e nessuno ancora con la Fiorentina, è già fondamentale nel gioco della squadra toscana. La sua presenza stasera è certa, nonostante le fatiche della coppa, grazie all'importanza che Palladino gli riconosce e al supporto immediato dei tifosi viola.

La Fiorentina lo ha preso in prestito oneroso per 1,5 milioni di euro, con un diritto di riscatto che diventerà obbligo per altri 10,5 milioni se Bove supererà il 60% delle presenze stagionali. Un'ipotesi sempre più concreta, nonostante il disappunto di chi, a Roma, non lo avrebbe mai lasciato partire, Totti incluso. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-sbagliato-pensare-che-la-fiorentina-oggi-sia-obbligata-a-vincere/274186/