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Corriere Fiorentino: Borja Valero-Bernardeschi, partita a scacchi

Le trattative per Borja Valero all'Inter e Bernardeschi alla Juventus stanno entrando nel vivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 12:08
Corriere Fiorentino: Borja Valero-Bernardeschi, partita a scacchi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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"Borja Valero-Bernardeschi, partita a scacchi". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino nelle pagine in cui si cerca di fare chiarezza su quello che sarà il futuro di due che sono stati gli uomini simbolo della Fiorentina negli ultimi anni. Mentre il passaggio di Borja Valero all'Inter è dato per cosa fatta, diversa è la situazione di Bernardeschi, con la Juventus che avrebbe offerto 40 milioni di euro più bonus per il numero 10.

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