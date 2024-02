Corriere Fiorentino: “Bonaventura-Juve? Voci alimentate dalla Fiorentina. Italiano ci parlerà”

Quando torneranno i veri leader? Per Bonaventura (che non segna dal 3 dicembre) c’è stato sicuramente un calo fisico, ma la crisi nasce dalla testa e dal nervosismo figlio dello scontro con la società per il rinnovo di contratto. Come se non bastasse sono poi arrivate le voci sulla Juventus (alimentate dallo stesso club viola) che hanno alzato ulteriormente il livello della tensione. A Lecce Jack ha toccato il punto più basso della sua stagione (sostituito all’intervallo) e per questo nei prossimi giorni Italiano ci parlerà. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

