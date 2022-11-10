Corriere Fiorentino: “Bonaventura è il nuovo leader, forma ritrovata e gol alla “Torreira””

Torreira dopo la partenza di Vlahovic era diventato il miglior marcatore viola

In ogni caso la terza rete in stagione segnata da Bonaventura in campionato aspettando quelle in Europa) ricorda un po' il Torreira dello scorso anno. Ruolo diverso (era il regista), ma comunque in grado di risolvere i problemi quando non lo facevano gli attaccanti, sempre con quegli inserimenti velenosi. Tanto che dopo la partenza di Vlahovic direzione Torino era diventato lui il miglior marcatore di una Fiorentina spuntata. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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