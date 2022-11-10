Labaro Viola

Corriere Fiorentino: “Bonaventura è il nuovo leader, forma ritrovata e gol alla “Torreira””

Torreira dopo la partenza di Vlahovic era diventato il miglior marcatore viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2022 09:04
Corriere Fiorentino: “Bonaventura è il nuovo leader, forma ritrovata e gol alla “Torreira”” - Esultanza Giacomo Bonaventura (ACF Fiorentina)
Esultanza Giacomo Bonaventura (ACF Fiorentina)
Rassegna Stampa
Fiorentina
Bonaventura
Condividi

Esultanza Giacomo Bonaventura (ACF Fiorentina)

In ogni caso la terza rete in stagione segnata da Bonaventura in campionato aspettando quelle in Europa) ricorda un po' il Torreira dello scorso anno. Ruolo diverso (era il regista), ma comunque in grado di risolvere i problemi quando non lo facevano gli attaccanti, sempre con quegli inserimenti velenosi. Tanto che dopo la partenza di Vlahovic direzione Torino era diventato lui il miglior marcatore di una Fiorentina spuntata. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

LEGGI ANCHE, BONAVENTURA: “SIAMO CRESCIUTI, MA TATTICAMENTE CAMBIATO POCO. FELICE DI AVER LASCIATO SPAZIO ANCHE A ALTRI”

https://www.labaroviola.com/191894-2/191894/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok