Corriere Fiorentino, Beltran sta bene altra chance contro la Juve dal 1’. Nzola? Nelle sabbie mobili 

Fiorentina-Juventus vale tanto. E chissà, magari qualcuno l’avrà raccontato anche a Lucas Beltran. Un altro centravanti argentino che, ancora a secco di gioie in serie A, domenica sera avrà la possibilità per svoltare. Dopo i gol in Conference, e dopo l’urlo per il primo sigillo in campionato rimasto strozzato in gola sul prato dell’Olimpico, l’ex River è pronto a provarci ancora. Salvo sorprese infatti, Vincenzo Italiano punterà ancora su di lui. Perché sta bene, perché Nzola sembra ora come ora incapace di tirarsi fuori dalle sabbie mobili in cui è finito, e perché sta finalmente entrando nei meccanismi offensivi del mister. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

