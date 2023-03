Corriere Fiorentino: “Barak è un grande acquisto. Con lui si aprono più spazi e si passa centralmente”

“Prima si tiravano 300 cross sballati in mezzo all’area di rigore e si aveva continuamente il possesso palla in maniera sterile, adesso si aprono di più gli spazi e si passa anche centralmente, infatti i gol da questo sono arrivati, un’incursione di Mandragora che ha realizzato con un colpo piuttosto facile ed un meraviglioso ½ tra Biraghi e Mandragora stesso. […] Barak, con quel fisico così e quell’andatura ciondolante che a qualche amante del vintage potrebbe ricordare vagamente un altro cecoslovacco passato in viola, come Lubos Kubik, ma che per fortuna è molto più veloce di Kubik. Barak è un grande acquisto”. Scrive così l’edizione di oggi del Corriere Fiorentino.

