Corriere Fiorentino avvisa: “Nico è stanco, Italiano riflette sul suo impiego. Arthur ancora out” 

Tutti conoscono la routine di una Fiorentina impegnata su tre fronti. Vincenzo Italiano deve gestire dei giocatori spremuti dagli impegni e con tempi veramente stretti per allenarsi. Infatti, tornati in tarda notte di giovedì, l’allenatore viola ha concesso un venerdì libero alla squadra per poi preparare la sfida di stasera contro la Roma solo nella giornata di sabato. Alcuni giocatori infatti, sarebbero veramente stanchi. Tra questo ci sarebbe anche Nico Gonzalez e Italiano starebbe veramente riflettendo sul suo impiego. Inoltre, non recupera Arthur che quindi partirà dalla panchina così come Martinez Quarta, che si è allenato in gruppo soltanto nella giornata di ieri. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

