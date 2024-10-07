Corriere Fiorentino: “Adli è la rivelazione, un regista vero per Palladino. 2 gol in 3 giorni”

Adli è un elemento chiave del centrocampo viola

Il portiere De Gea ha rapidamente conquistato la maglia da titolare in campionato, lasciando a Terracciano la prima fase della Conference League, grazie alle sue doti eccezionali. Tuttavia, la vera rivelazione per il tecnico Palladino è Yacine Adli, ex centrocampista del Milan, che ha colmato la lacuna lasciata dall'infortunato Mandragora.

Arrivato in estate dopo un'esperienza limitata a Milano, Adli ha subito impressionato i tifosi con l'assist decisivo contro il Monza a settembre. I due gol segnati in tre giorni lo hanno reso un elemento chiave del centrocampo viola. Dotato di ottima visione di gioco e precisione nei passaggi, come dimostrato dal lancio a Kean contro il Milan, Adli è l'unico vero regista della squadra. Se continuerà a migliorare la sua capacità di segnare, la Fiorentina potrebbe aver risolto una parte significativa dei suoi problemi a centrocampo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-dura-la-partita-lha-vinta-piu-de-gea-che-la-fiorentina-kean-gud-una-pantomima/271308/