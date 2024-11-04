Corriere Fiorentino: “Adesso studiano la Fiorentina. Fortuna? Palladino se la sta meritando”

La Fiorentina ha mostrato una maturità tattica, capace di gestire i momenti cruciali della partita e di resistere agli attacchi avversari

La Fiorentina continua la sua serie positiva in campionato con una quinta vittoria consecutiva, salendo a soli tre punti dalla capolista Napoli. La squadra, già reduce da un buon periodo in Europa, ha dimostrato solidità in trasferta e un'efficace strategia difensiva. Nell'ultima partita, la vittoria contro il Torino, Palladino ha confermato quasi totalmente la formazione schierata contro il Genoa, con poche eccezioni come Kean, che si è rivelato decisivo segnando il gol della vittoria.

Il Torino, da parte sua, ha tentato un approccio aggressivo fin da subito, cercando di mettere pressione alla Fiorentina. Tuttavia, un errore della difesa del Torino ha permesso a Kean di segnare, dimostrando l'importanza di avere un centravanti che sa concretizzare le poche occasioni disponibili.

Nel secondo tempo, la Fiorentina ha mostrato una maturità tattica, capace di gestire i momenti cruciali della partita e di resistere agli attacchi avversari. Questa vittoria non è solo merito della fortuna, ma anche di una squadra che sa esprimere gioco e determinazione. La Fiorentina sembra pronta per ambire a posizioni di vertice, mostrando una solida crescita e determinazione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-lancia-lallarme-la-fiorentina-ha-un-centravanti-ma-non-basta-le-alternative-in-attacco-preoccupano/275427/