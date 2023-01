Corriere Fiorentino: “Addio Cabral? No, cederlo sarebbe stato un fallimento per la dirigenza”

Nel frattempo sul tavolo della Fiorentina erano arrivate anche alcune proposte per Cabral. Cremonese e Samp lo avrebbero preso in prestito. Da quell’orecchio però la Fiorentina non ci ha mai sentito. Perché il brasiliano stava lanciando qualche segnale e perché lasciarlo partire sarebbe parso un fallimento. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

