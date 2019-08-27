Corriere Fiorentino, a 25 milioni + 5 di bonus i viola potrebbero chiudere per De Paul
Secondo Il Corriere Fiorentino l’Udinese ha abbassato le pretese per Rodrigo De Paul. L’Udinese sembra aver chiesto 30 milioni e da ieri ha preso corpo l’idea di inserire una contropartita. Fofana ha...
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2019 10:42
Secondo Il Corriere Fiorentino l’Udinese ha abbassato le pretese per Rodrigo De Paul. L’Udinese sembra aver chiesto 30 milioni e da ieri ha preso corpo l’idea di inserire una contropartita. Fofana ha le valigie pronte quindi potrebbe entrare Benassi mentre più difficile Simeone. La trattativa a 25+5 di bonus potrebbe concludersi.