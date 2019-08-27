Corriere Fiorentino, a 25 milioni + 5 di bonus i viola potrebbero chiudere per De Paul

Secondo Il Corriere Fiorentino l’Udinese ha abbassato le pretese per Rodrigo De Paul. L’Udinese sembra aver chiesto 30 milioni e da ieri ha preso corpo l’idea di inserire una contropartita. Fofana ha...

A cura di Redazione Labaroviola 27 agosto 2019 10:42

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