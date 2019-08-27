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Corriere Fiorentino, a 25 milioni + 5 di bonus i viola potrebbero chiudere per De Paul

Secondo Il Corriere Fiorentino l’Udinese ha abbassato le pretese per Rodrigo De Paul. L’Udinese sembra aver chiesto 30 milioni e da ieri ha preso corpo l’idea di inserire una contropartita. Fofana ha...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2019 10:42
Corriere Fiorentino, a 25 milioni + 5 di bonus i viola potrebbero chiudere per De Paul -
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Secondo Il Corriere Fiorentino l’Udinese ha abbassato le pretese per Rodrigo De Paul. L’Udinese sembra aver chiesto 30 milioni e da ieri ha preso corpo l’idea di inserire una contropartita. Fofana ha le valigie pronte quindi potrebbe entrare Benassi mentre più difficile Simeone. La trattativa a 25+5 di bonus potrebbe concludersi.

 

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