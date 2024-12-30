Corriere Fiorentino: “4-2-3-1 scelta discutibile, De Gea straordinario. Tifosi viola? Pessima figura”

I viola continuano a mostrare difficoltà nel ritrovare equilibrio e solidità

La Fiorentina ha ottenuto un pareggio sofferto ma importante contro la Juventus, che potrebbe rappresentare un punto di ripartenza per la squadra in lotta per la Champions. Tuttavia, i viola continuano a mostrare difficoltà nel ritrovare equilibrio e solidità, nonostante abbiano dimostrato spirito e capacità di soffrire.

Protagonisti assoluti sono stati il portiere De Gea, autore di parate decisive, e il centravanti Kean, che ha segnato l'undicesimo gol in campionato. A proposito. Erano pochi, ieri, i tifosi viola, eppure son riusciti a far sospendere per un paio di minuti la partita per gli insulti razzisti a Vlahovic. Una pessima figura. Purtroppo, non la prima.

La partita ha visto una Fiorentina inizialmente in difficoltà, culminata nel gol del vantaggio di Thuram dopo un grave errore difensivo. La reazione della squadra ha portato al pareggio di Kean, ma il secondo tempo è iniziato con un nuovo errore difensivo che ha permesso a Thuram di segnare il 2-1. La Fiorentina, nonostante i problemi a centrocampo e le prestazioni sottotono di alcuni giocatori, ha trovato il pareggio grazie a un gol spettacolare di Sottil, favorito da uno scivolone di Cambiaso.

Nel finale, De Gea si è confermato decisivo con un'ultima straordinaria parata, salvando un punto prezioso per i viola. Nonostante il risultato, restano dubbi sulla gestione tattica di Palladino e sulle difficoltà difensive della squadra. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-i-conti-tornano-con-un-centravanti-ed-un-portiere-ma-perche-togliere-adli/282670/