Dopo un lungo periodo sul consolidato 3-5-2, l’emergenza potrebbe portare alcune novità tattiche. La certezza è la difesa che non cambierà con Martinez Quarta che è l’uomo più in forma ed è diventato un titolare. Insieme a Vlahovic ci sarà Eysseric, Bonaventura invece non è pronto per giocare dal primo minuto e partirà dalla panchina. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, KOKORIN SI FERMA GIÀ, ALLA FIORENTINA SERVIVA ALTRO, UNO CHE ERA PRONTO SUBITO