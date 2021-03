Corriere di Modena, la Fiorentina vuole De Zerbi, il Sassuolo prova però il rinnovo

Secondo la Gazzetta di Modena in edicola oggi la Fiorentina e il Napoli vorrebbero l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi. Ma sempre secondo il quotidiano, arrivano delle novità importanti sul fronte del suo rinnovo con i neroverdi. Il tecnico, che per scelta ha firmato il rinnovo lo scorso anno per una sola stagione, ha il contratto in scadenza in estate. Per sua stessa ammissione, l’attuale ciclo si chiuderà a fine anno: sarà lui, Europa o meno, a iniziare un nuovo ciclo o le strade si separeranno? Al momento, secondo il quotidiano modenese, la soluzione più probabile è la permanenza dell’allenatore ex Palermo e Benevento sulla panchina del Sassuolo ma, naturalmente, in questo momento, non sono da escludere colpi di scena e sorprese. Con il Sassuolo che studia Italiano come possibile alternativa

