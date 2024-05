Corriere di Bologna: “Italiano verso Bologna. Accordo di 3 anni e ingaggio di 2,5 milioni a stagione”

Vincenzo Italiano sempre più lontano da Firenze. Il ciclo del tecnico si chiude con l’amara finale di Atene e si prepara per una nuova avventura. Il Corriere di Bologna riporta che il club rossoblù è in attesa del sì di Italiano per aprire una nuova era. I felsinei vogliono chiudere in fretta la trattativa e nominarlo come sostituto del partente Thiago Motta, verso la firma con la Juventus. Le parti verso l’accordo di tre anni ed è ancora da definire se con la formula del 2+1 o del triennale secco, con un ingaggio vicino ai 2,5 milioni a stagione. L’inizio della prossima settimana sarà cruciale, in quanto Italiano incontrerà il Bologna nelle stesse ore in cui Motta, in Portogallo, firmerà per i bianconeri. Il club rossoblù ripartirà da lui per un nuovo progetto.

NAZIONE, DE ZERBI SAREBBE UNA GARANZIA, JURIC UNA FORTE ALTERNATIVA. OCCHIO ALL’ALTERNATIVA PECCHIA”