Corriere dello Sport:“Gudmundsson+Kean, c’è una chimica sempre più forte! Che sintonia tra i due attaccanti” 

La vittoria con il Milan ha rafforzato le certezze della Fiorentina

La vittoria della Fiorentina contro il Milan ha rafforzato le certezze della squadra, grazie alla perfetta sintonia tra Moise Kean e Albert Gudmundsson. I due attaccanti si completano a vicenda, creando una chimica che li rende un duo ideale. Un esempio perfetto è il gol del 2-1 contro i rossoneri: un'azione rapida e coordinata tra Kean e Gudmundsson, conclusa con il gol dell'islandese e celebrata insieme sotto la curva dei tifosi.

Gudmundsson è stato decisivo con i suoi gol, contribuendo direttamente a cinque dei dieci punti della Fiorentina. Kean, nonostante un rigore sbagliato e qualche errore, ha mostrato grande forza atletica e determinazione, fornendo assist e segnando cinque reti tra Serie A e Conference League. Il loro contributo ha portato entusiasmo e ambizioni alla squadra, con Firenze che ora sogna in grande. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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