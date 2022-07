Corriere dello Sport, Zurkowski va a Moena, Italiano vuole valutarlo prima di pensare alla cessione

A volte ritornano. Ritorna, in questo caso: Szymon Zurkowski. Per strade vicine e comunque differenti, per destinazioni che sembravano coincidere e che invece adesso sono di nuovo in discussione: un partente che non parte e che proverà a conquistarsi un posto nella Fiorentina. Il mediano polacco sembrava essere una risorsa da utilizzare per arrivare ad un altro obiettivo, dopo che la Fiorentina aveva rinunciato ad esercitare il controriscatto a sei milioni: forse lo sarà, ma non ora.

Anche perché non è stato nemmeno raggiunto l’accordo con l’Empoli che a sua volta avrebbe avuto l’opzione per riscattare il calciatore protagonista di un ottimo campionato con Andreazzoli versando 4,5 milioni nella casse viola: le parti si sono confrontate, gli azzurri hanno puntato a ottenere uno sconto, gli uomini di mercato di Commisso ad aprire un’operazione a più ampio respiro (piace il gioiellino Viti, classe 2002) e visto che non se n’è fatto di nulla, la Fiorentina ha deciso di consegnare Zurkowski a Italiano, respingendo le avances anche di altri club, Bologna in primis che stava provando a forzare i tempi negli ultimi giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, INZAGHI:”SKRINIAR È DELL’INTER ED IL 10 SARÀ IN RITIRO”. MILENKOVIC VERSO LA PERMANENZA?