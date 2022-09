Corriere dello Sport, Zurkowski è tornato ad allenarsi: può essere inserito in lista per la Juve

Zurkowski, che da ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo e sarà disponibile – se inserito in lista – per la sfida di domani contro la Juventus, è destinato a rimanere a Firenze, visto che eventuali offerte che arriveranno da Federazioni in cui la finestra estiva è ancora aperta non saranno prese in considerazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

