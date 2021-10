Corriere dello Sport, Vlahovic ed il piano B: lasciare l’agente per rinnovare con la Fiorentina

Lo strappo tra Vlahovic e la Fiorentina è sotto gli occhi di tutti. A non andar giù, in casa Viola è stata la gestione della trattativa per il prolungamento di contratto da parte dell’entourage del giocatore. L’ultima strada forse l’unica per provare a non dirsi addio nel modo peggiore è che l’attaccante decida di cambiare agente e quindi posizione sul rinnovo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, FIORENTINA SU SCAMACCA MA I TIFOSI SOGNANO KRAMARIC PER IL DOPO VLAHOVIC