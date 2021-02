Corriere dello Sport, Vlahovic è il capocannoniere della Fiorentina: ora bisogna blindarlo

Da una parte c’è stato il coraggio di Cesare Prandelli il tecnico che non appena arrivato lo ha messo in testa alle gerarchie offensive della Fiorentina. Dall’altra la freddezza di Dusan Vlahovic, capace di osare al momento giusto. E adesso che il gigante slavo è diventato anche il capocannoniere della squadra, con 6 gol nelle ultime 9 gare, il primo obiettivo del club dovrà essere quello di blindarlo, nonostante l’attuale scadenza sia fissata per il 2023. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

