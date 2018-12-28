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Corriere dello Sport, Veretout al Milan a gennaio? Prestito con obbligo a 25 milioni. I dettagli

Il Milan non si interroga in queste ore solo sul futuro di Rino Gattuso ma analizza attentamente come rinforzarsi nel mercato di gennaio. Secondo il Corriere dello Sport la parola d’ordine è quella di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 dicembre 2018 10:31
Corriere dello Sport, Veretout al Milan a gennaio? Prestito con obbligo a 25 milioni. I dettagli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Il Milan non si interroga in queste ore solo sul futuro di Rino Gattuso ma analizza attentamente come rinforzarsi nel mercato di gennaio. Secondo il Corriere dello Sport la parola d’ordine è quella di trovare un regista e oltre a Fabregas (sul quale c’è da registrare anche l’interesse del PSG e del Monaco) e Duncan, il Milan starebbe seriamente pensando di investire sul francese Jordan Veretout, che la Fiorentina valuta 25 milioni di euro. Trattativa complicata ma secondo il quotidiano romano, l’affare potrebbe decollare con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

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