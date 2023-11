Corriere dello Sport, Terracciano rinnovo in standby ma non filtrano problemi. Quale futuro per Quarta?

Fiorentina, nell’ambito rinnovi ci sono ancora due casi spinosi. Da monitorare piuttosto presto, però, ci sarà anche la folta truppa di giocatori con il contratto in scadenza nel 2025, molti dei quali però – anche in questo caso – già provvisti nel loro attuale accordo di un’opzione a favore della Fiorentina fino al 2026 (è il caso di capitan Biraghi e dei giovani Amatucci e Comuzzo, che in questa stagione hanno fatto il loro esordio tra i professionisti). I nodi da sciogliere più urgenti restano pertanto quelli legati a Terracciano (ma i rapporti con il giocatore e il suo entourage sono ottimi) e soprattutto Martinez Quarta, sul quale in questi mesi non si sono registrati passi in avanti al punto tale che fino al termine di agosto l’argentino è stato sul piede di partenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

